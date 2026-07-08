Дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде построен более чем на 53%

Уже на 53% выполнили работы по возведению дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в минтрансе Нижегородской области со ссылкой на «Автобан».
На данный момент продолжается строительство второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина. Специалисты устраивают верхний слой дорожного покрытия, монтируют системы электроснабжения и освещения. Также вдоль трассы устанавливают шумозащитные экраны и строят надземные пешеходные переходы. Дорожное покрытие, включая нижний слой, уже сделано на участке протяженностью 7,8 км из 8,5 км.
Параллельно проходит строительство транспортной развязки на улице Ларина. Сначала строители завершат переустройство инженерных коммуникаций, а затем начнут реконструировать участок улицы и построят путепровод. Все работы идут согласно установленному графику.
Напомним, что дублер Гагарина протянется от улицы Ларина через реку Оку до улицы Фучика. Строительство пройдет в три очереди, а протяженность магистрали составит 12,5 км. Новая дорога существенно разгрузит проспект Гагарина и Мызинский мост. По директивным срокам, завершение строительства магистрали запланировали на 2028 год, однако есть все условия для досрочной сдачи проекта. Реализация проекта ведется в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «КСК № 11».
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