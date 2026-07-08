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В селе Орлово под Воронежем введен карантин из-за бешенства

Очаг инфекции выявлен в личном подсобном хозяйстве на улице Красина.

Источник: Комсомольская правда

В селе Орлово Новоусманского района объявлен карантин в связи со вспышкой бешенства. Источником инфекции стало личное подсобное хозяйство на улице Красина. Проект указа губернатора опубликован на портале правительства Воронежской области.

Статус неблагополучного пункта присвоен всей территории села в границах улиц Красина, Заречной и Коммунаров. Ограничительные меры будут действовать до 14 октября.

В самом очаге инфекции запрещено лечение зараженных восприимчивых животных, их ввоз, вывоз и любое перемещение, включая отправку на убой. Также нельзя снимать шкуры с павших животных и допускать на территорию посторонних.

В пределах всего неблагополучного пункта под запрет попали ярмарки, выставки и торговля с участием животных. Кроме того, с этой территории запрещён вывоз животных (кроме вывоза на убой) и отлов диких особей для зоопарков.

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