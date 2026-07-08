Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом пристава заподозрили в незаконной помощи родственнику

Заместитель начальника Светлоярского районного отделения судебных приставов подозревается в превышении.

Заместитель начальника Светлоярского районного отделения судебных приставов подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, женщину уличили в нарушении закона по результатам проверки отдела собственной безопасности ведомства.

Выяснилось, что подозреваемая, не имея на то законных оснований, сняла арест с денежных средств, находящихся на счетах должника, который приходится ей родственником.

При этом после снятия ареста на счет родственника поступили деньги, которых хватило бы для погашения долга.

Материалы в отношении заместителя руководителя районного отдела были направлены в Светлоярский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Волгоградской области для проведения проверки, по итогам которой возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.