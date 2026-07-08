Под Волгоградом пристава заподозрили в незаконной помощи родственнику

Материалы в отношении заместителя руководителя районного отдела были направлены в Светлоярский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Волгоградской области для проведения проверки, по итогам которой возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.