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Отчим получил 16 лет колонии за насилие над падчерицей в Красноярске

Также его направили на принудительное лечение к психиатру.

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор 42-летнему мужчине, который с сентября 2020 по май 2025 года систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

На момент первого преступления девочке было 11 лет. На протяжении нескольких лет он прикасался к интимным частям тела ребёнка, вступал с ней в половую связь и совершал иные действия сексуального характера.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям и назначил ему 16 лет колонии строгого режима с лишением права работать с детьми на 12 лет и ограничением свободы на 1 год.

Кроме того, осуждённый направлен на принудительное лечение к психиатру в связи с диагнозом «педофилия».

Также в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. До задержания осуждённый работал педагогом дополнительного образования. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что подозреваемого в развратных действиях ищут в Красноярском крае.