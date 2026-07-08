Отчим получил 16 лет колонии за насилие над падчерицей в Красноярске

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор 42-летнему мужчине, который с сентября 2020 по май 2025 года систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
На момент первого преступления девочке было 11 лет. На протяжении нескольких лет он прикасался к интимным частям тела ребёнка, вступал с ней в половую связь и совершал иные действия сексуального характера.
Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям и назначил ему 16 лет колонии строгого режима с лишением права работать с детьми на 12 лет и ограничением свободы на 1 год.
Кроме того, осуждённый направлен на принудительное лечение к психиатру в связи с диагнозом «педофилия».
Также в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. До задержания осуждённый работал педагогом дополнительного образования. Приговор пока не вступил в законную силу.
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