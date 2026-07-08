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МЧС сказало, что случилось в Климовичах, где мужчина упал на козырек подъезда

В Климовичах мужчина упал на козырек подъезда, пытаясь перелезть с одного этажа на другой.

Источник: Комсомольская правда

Могилевское областное управление МЧС сказало, что случилось в Климовичах, где мужчина упал на козырек подъезда.

Вечером во вторник, 7 июля, спасателям от очевидцев поступила информация про падение мужчины на козырек подъезда общежития, расположенное на улице Элеваторной в Климовичах.

Приехавшие на место сотрудники МЧС увидели мужчину, который лежал на козырьке подъезда второго этажа. Согласно предварительным данным, белорус намеревался перелезть с балкона четвертого этажа на третий, однако не смог удержаться и упал.

При помощи жестких носилок, спасатели смогли спустить мужчину вниз, а затем передали врачам. Он доставлен в больницу.

Ранее мы писали, что белорус утонул, когда чистил бассейн.

Тем временем минчанин заявил в милицию на своего коллегу, который пришел на работу в выходной.

А еще в Беларуси милиция задержала машиниста поезда и его помощника из-за топлива.

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