Могилевское областное управление МЧС сказало, что случилось в Климовичах, где мужчина упал на козырек подъезда.
Вечером во вторник, 7 июля, спасателям от очевидцев поступила информация про падение мужчины на козырек подъезда общежития, расположенное на улице Элеваторной в Климовичах.
Приехавшие на место сотрудники МЧС увидели мужчину, который лежал на козырьке подъезда второго этажа. Согласно предварительным данным, белорус намеревался перелезть с балкона четвертого этажа на третий, однако не смог удержаться и упал.
При помощи жестких носилок, спасатели смогли спустить мужчину вниз, а затем передали врачам. Он доставлен в больницу.
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