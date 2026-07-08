В Рязанской области задержали подозреваемых в ограблении трех женщин

По предварительной информации, они на собственном автомобиле приехали в Рязань, где 27-летний мужчина через сайт знакомств назначил свидание девушке. Встречу запланировали на квартире рязанки. Войдя, они стали ее пугать. Активнее всех орудовала женщина, она угрожала изувечить лицо и вырвать волосы. Получив 98 тысяч рублей, грабители забрали смартфон, чтобы потерпевшая не могла сразу обратиться в полицию.