В Калининграде трёхлетняя девочка получила перелом бедра в частном детском саду, ребёнку даже не вызвали скорую (фото)

«В настоящий момент времени наше заявление находится на контроле прокуратуры области. После выздоровления малышки судебно-медицинские эксперты определят степень тяжести вреда здоровью, к которой привела травма. Разумеется, мы будем взыскивать компенсацию с учреждения, а именно с индивидуальной предпринимательницы, которая открыла центр. Мы будем подавать иски о компенсации морального вреда, а также материального — это расходы на лечение, реабилитацию и иные убытки, связанные с травмой ребёнка. Также от группы родителей подготовлена жалоба в Роспотребнадзор», — пояснил юрист.