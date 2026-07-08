В Перми подешевела аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир

«Аренда квартир падала в цене с февраля по май из-за недостаточной платежеспособности арендаторов. Предложение объектов на рынке на конец июня было на 15−20% ниже, чем полгода назад. Это значит, что баланс на рынке смещается в сторону спроса. Его давление в ближайшие месяцы увеличится, и мы увидим рост ставок в большинстве городов страны», — отметил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.