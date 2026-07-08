В Эрмитаже вводят вечерние и дневные билеты с разными ценами

С 14 июля стоимость билетов будет зависеть от времени визита. По вторникам, пятницам и субботам билет на сеансы с 11:00 будет стоить 1200 рублей, с 16:00 — 700 рублей, а с 18:00 — 500 рублей. По средам, четвергам и воскресеньям билет на 11:00 также обойдется в 1200 рублей, а на 16:00 — в 700 рублей.