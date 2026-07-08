Дополнительные электрички в Бор назначены после остановки нижегородской канатки

Как писал «Ъ-Приволжье», дополнительное транспортное сообщение между Нижним Новгородом и Бором вводится в связи с внеплановой остановкой канатной дороги через Волгу, которая произошла 5 июля. Из кабинок воздушной переправы эвакуировали 16 человек. Сейчас канатная дорога не работает, между городами увеличили число автобусных и речных рейсов.