В Южноуральске Челябинской области открыли обновленный детский сад

Ремонт в «Дубке» шел в два этапа: в 2025 году на территории установили современное игровое оборудование, а в 2026-м завершили работы по асфальтированию дорожек, монтажу бордюров, укладке тротуарной плитки и установке тематических игровых зон. Теперь детский сад полностью готов к комфортной работе: ухоженная территория, яркие площадки для игр и все необходимое для всестороннего развития детей.