В Южноуральске Челябинской области открыли обновленный детский сад

Детский сад № 12 «Дубок» в городе Южноуральске Челябинской области вновь распахнул двери после завершения комплексного ремонта по нацпроекту «Молодёжь и дети». Торжественное открытие учреждения состоялось в День защиты детей, 1 июня, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Ремонт в «Дубке» шел в два этапа: в 2025 году на территории установили современное игровое оборудование, а в 2026-м завершили работы по асфальтированию дорожек, монтажу бордюров, укладке тротуарной плитки и установке тематических игровых зон. Теперь детский сад полностью готов к комфортной работе: ухоженная территория, яркие площадки для игр и все необходимое для всестороннего развития детей.
С открытием детсада ребят и педагогов поздравила заместитель главы Южноуральского городского округа по социальным вопросам Ольга Кокорева. Вместе с воспитанницей Есенией они торжественно перерезали красную ленту — символ старта новой жизни учреждения. Дети также подготовили стихи, песни и танцевальные номера.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.