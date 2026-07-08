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БЖД возвращает на маршруты городских линий все поезда Stadler

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Поезда городских линий (Stadler) возвращаются на маршрут Минск — Красное Знамя с 10 июля, сообщает Белорусская железная дорога (БЖД).

Источник: Белорусская железная дорога

Речь идет о железнодорожной ветке, по которой можно добраться из столицы до города-спутника Смолевичи. Ранее на это направление вместо электричек Stadler были временно запущены старые рижские составы серии ЭР9.

«Таким образом, после завершения плановых видов ремонта подвижного состава полностью восстанавливается движение всех 36 пар поездов городских линий», — обратили внимание в БЖД.

Теперь, как и ранее, на новых электричках Stadler можно будет добраться до трех городов-спутников: Заславля (маршрут Минск — Беларусь), Смолевичей (Минск — Красное Знамя) и до Руденска.

Курсирование этих поездов до станции Беларусь было восстановлено 17 июня, а на руденском направлении прежнее число составов Stadler вернули 12 июня.

Электрички, собранные на предприятии «Штадлер Минск» в Фаниполе, снимали с линий из-за ремонта.

Кроме того, БЖД недавно заменяла поезда новых типов и на межрегиональных линиях. К примеру, в марте БЖД сообщала, что поезда ЭПМ (Stadler) и ДП-3 (PESA) временно заменены на составы из вагонов локомотивной тяги. Это касалось маршрута Минск — Брест и Полоцк — Могилев.

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