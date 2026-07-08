БЖД возвращает на маршруты городских линий все поезда Stadler

Кроме того, БЖД недавно заменяла поезда новых типов и на межрегиональных линиях. К примеру, в марте БЖД сообщала, что поезда ЭПМ (Stadler) и ДП-3 (PESA) временно заменены на составы из вагонов локомотивной тяги. Это касалось маршрута Минск — Брест и Полоцк — Могилев.