250 нижегородских пар зарегистрировали брак в День семьи, любви и верности

Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, в свою очередь, отметила, что с сегодняшнего дня женихи и невесты могут подать заявления на регистрацию брака на День семьи, любви и верности в 2027 году. По ее словам, праздничная дата пользуется спросом среди желающих стать семьей, поэтому влюбленным, планирующим свадьбу, стоит поторопиться.