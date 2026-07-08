250 нижегородских пар зарегистрировали брак в День семьи, любви и верности

Более 250 пар влюбленных сыграли свадьбы в Нижегородской области в День семьи, любви и верности, 8 июля. Радостной новостью поделились в главном управлении ЗАГС региона.
Нижегородцы регистрировали отношения на разных площадках: в последние годы популярностью пользуются выездные церемонии. Как стало известно, шесть пар сказали друг другу «Да!» в одном из красивейших зданий столицы Приволжья — в усадьбе Рукавишниковых. Почетным гостем церемонии в торжественный день стал первый заместитель губернатора Андрей Гнеушев.
«Я искренне желаю вам долгой счастливой семейной жизни, полной согласия и взаимопонимания, крепости чувств и бесконечной веры друг в друга. Ну и, конечно, пусть в будущем ваши дома наполняются детским смехом. Желаю, чтобы ваши семьи стали примером настоящей любви», — поздравил молодоженов замгубернатора.
Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, в свою очередь, отметила, что с сегодняшнего дня женихи и невесты могут подать заявления на регистрацию брака на День семьи, любви и верности в 2027 году. По ее словам, праздничная дата пользуется спросом среди желающих стать семьей, поэтому влюбленным, планирующим свадьбу, стоит поторопиться.
Напомним, в Нижегородской области выбрали лучшие медицинские династии.