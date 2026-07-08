Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый рассказал, как превратить крапиву в функциональный продукт

Медведев: ферментированная крапива богата антиоксидантами и пробиотиками.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ферментация растительного сырья, в частности, крапивы, позволяет создать продукт, богатый антиоксидантами и пробиотиками, сообщил заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«Ферментация растительного сырья открывает путь к созданию продуктов с двойной пользой. Яркий пример — крапива. Этот процесс позволяет одновременно повысить содержание фенольных соединений и антиоксидантную активность растения. На выходе получается функциональный продукт, который является одновременно источником биоактивных веществ и пробиотической биомассы», — сказал Медведев NEWS.ru.

По словам профессора, для здоровья важно не просто добавлять пробиотики в рацион, а создавать сбалансированные функциональные продукты из растительного сырья. Они помогают поддерживать микрофлору, вырабатывать полезные метаболиты и служат хорошей профилактикой заболеваний, добавил он.