Госдума приняла закон о создании почтовых ящиков на «Госуслугах»

Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуг создадут электронные почтовые ящики. За их использование с ИП и юрлиц будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство. С госорганов плата не берется. Граждане смогут сами определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через ящик. Если абонент не внес плату, доступ к ящику приостанавливается.