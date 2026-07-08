Госдума приняла закон о доставке квитанций за ЖКУ через «Госуслуги».

Согласно закону, платежный документ будет доставляться в личный кабинет лица, обязанного вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, при соблюдении нескольких условий. Гражданин должен выразить согласие на получение электронной квитанции на портале «Госуслуги» и не относиться к категориям, которым правительство сохранит бумажную доставку. Электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при подтверждении доставки в автоматическом режиме.