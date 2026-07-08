Аксенов обсудил работу ТЭК Крыма и Севастополя с главой Минэнерго

«Сегодня обсудили работу топливно-энергетического комплекса Крыма и Севастополя с Министром энергетики России Сергеем Евгеньевичем Цивилевым и губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Важно, что основные решения уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации. Договорились, как будем действовать дальше, шаг за шагом», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.