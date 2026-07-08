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Аксенов обсудил работу ТЭК Крыма и Севастополя с главой Минэнерго

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обсудил работу топливно-энергетического комплекса Крыма и Севастополя с главой минэнерго РФ Сергеем Цивилевым, основные решения уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня обсудили работу топливно-энергетического комплекса Крыма и Севастополя с Министром энергетики России Сергеем Евгеньевичем Цивилевым и губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Важно, что основные решения уже найдены, сейчас речь идет о конкретных сроках и деталях их реализации. Договорились, как будем действовать дальше, шаг за шагом», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов поблагодарил правительство РФ и лично министра энергетики Цивилева за внимание к вопросам топливоснабжения и энергетики Крыма.

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