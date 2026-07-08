«Камаз» влетел в паромную переправу в Павлове

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля в Воротынском округе. 19-летняя девушка на Renault Logan не справилась с управлением, и машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель и пассажир получили травмы.