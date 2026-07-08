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«Камаз» влетел в паромную переправу в Павлове

Предположительно, грузовик врезался в паром, где находились люди.

Источник: Комсомольская правда

В Павлове «Камаз» вылетел на набережную и протаранил паромную переправу. Об этом сообщается в социальных сетях.

По данным очевидцев, на переправе находился паром с людьми. Грузовик врезался прямо в него. На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство получило сильные механические повреждения: у него смят бампер и разбито лобовое стекло.

Пока о пострадавших не сообщается. Редакция «КП-Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля в Воротынском округе. 19-летняя девушка на Renault Logan не справилась с управлением, и машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель и пассажир получили травмы.