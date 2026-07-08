Логотерапевт Жучкова рассказала, как не совершать импульсивные покупки

Многие сталкиваются с тем, что покупают вещи, которые на самом деле им не нужны. Такое поведение объясняется особенностями работы нашего мозга, а маркетологи, в свою очередь, используют их. Подробнее о том, как не попадаться на уловки и контролировать импульсивные траты, рассказала аккредитованный логотерапевт Наталья Жучкова.
В принятии финансовых решений участвуют две системы мозга. Первая — префронтальная кора. Она выступает так называемым «внутренним бухгалтером», то есть отвечает за планирование, анализ последствий и контроль желаний. Вторая — лимбическая система. Она следит за эмоциями, удовольствием и стремлением получить быстрое вознаграждение, именно она часто подталкивает на совершение спонтанных покупок.
Это работает так: человек видит товар с большой скидкой, эмоциональная часть мозга дает сигнал «надо брать», а рациональная начинает наводить на мысли о том, действительно ли вещь нужна.
Маркетологи хорошо знают особенности работы нашего мозга и используют это. Например, они создают ощущение потери. Фраза «последний шанс», ограниченное предложение и таймер заставляют покупателя бояться упустить такой товар.
Еще одна уловка — эффект привязки. Цену могут завысить, а потом сделать скидку. Так покупателям даже итоговая высокая цена может казаться достаточно выгодной.
Кроме того, работает социальное доказательство. Если у товара много отзывов, он популярный, а также его рекламируют известные люди, то у человека складывается ощущение, что выбор подтвержден окружающими.
Также важно понимать, что после покупки мозг начинает искать аргументы, оправдывающие ее. Таким образом он пытается избежать сожалений.
Как начать контролировать импульсивные покупки?
В разговоре с MK.Ru специалист отмечает, что чаще всего человек хочет купить не вещь, а эмоцию, которую этот товар ему принесет. Если осознать этот механизм, то можно лучше контролировать свои расходы.
Существует правило 24 часов. Это значит, что перед покупкой надо сделать паузу на сутки. За это время вы поймете, действительно ли вещь вам нужна.
Кроме того, попробуйте заранее оценивать нагрузку на бюджет. Такой способ особенно важен при разговорах о кредитах и крупных расходах. В этот момент надо посчитать будущие доходы и расходы, после этого вы по-другому посмотрите на покупку.
Для контроля импульсивных покупок надо уменьшить количество раздражителей. То есть отписаться от рассылок с распродажами и убрать из ленты аккаунты, которые провоцируют на совершение покупок.