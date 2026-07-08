Логотерапевт Жучкова рассказала, как не совершать импульсивные покупки

Многие сталкиваются с тем, что покупают вещи, которые на самом деле им не нужны. Такое поведение объясняется особенностями работы нашего мозга, а маркетологи, в свою очередь, используют их. Подробнее о том, как не попадаться на уловки и контролировать импульсивные траты, рассказала аккредитованный логотерапевт Наталья Жучкова.