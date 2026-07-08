Федеральный девелопер получил разрешение на застройку третьей очереди «iMall Эспланада» в центре Перми

Группа компаний «Проспект» получила разрешение на продолжение строительства крупного инвестиционного проекта в Перми, сообщает пресс-служба губернатора края. В рамках третьей очереди за ТРЦ «iMall Эспланада» появятся конгресс-центр, а также развлекательные и рекреационные зоны. По информации ГК «Проспект», здесь будет круглогодичный культурно-досуговый центр с бассейнами, саунами, оздоровительной СПА-зоной и крытыми бассейнами с аттракционами. Высота новых объектов не превысит 7 этажей. Также в планах девелопера строительство подземного паркинга.