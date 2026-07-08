260 тонн риса из Индии не пустили в Петербург из-за коричневого жука

Зерновой точильщик — это коричневый жук, повреждающий сухое зерно всех зерновых культур, кроме масличных и бобовых. Самки вредителя откладывают до 580 яиц на поверхность зерна, а личинки могут развиваться при влажности зерна 8 процентов. Этот вредитель распространен в средних и южных регионах России.