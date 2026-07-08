Стратегические сессии проекта «Вам решать!» пройдут во всех районах Нижегородской области

Для качественной организации процесса общественники рекомендовали министерству внутренней, региональной и муниципальной политики совместно с АНО «Дом народного единства» обеспечить методическую и информационную поддержку стратсессий. Напомним, подать заявку на конкурсный отбор можно будет с 1 июля по 1 сентября 2026 года через сайт VAM.GOLOSZA.RU по восьми направлениям, включая благоустройство дворов, ремонт дорог, спорт и молодежную политику.