Стратегические сессии проекта «Вам решать!» пройдут во всех районах Нижегородской области

Общественная палата Нижегородской области выступила с инициативой по развитию проекта «Вам решать!», сообщили в пресс-службе Общественной палаты.
На очередном заседании члены палаты поддержали предложение о проведении во всех муниципалитетах региона стратегических сессий. В обсуждении и отборе лучших социально значимых инициатив примут участие депутаты, представители некоммерческих организаций, эксперты и активные граждане.
Заместитель министра внутренней, региональной и муниципальной политики Николай Костюкович подчеркнул, что жители вовлечены в проект на всех этапах — от выявления проблемы до приемки готовых объектов. Председатель Общественной палаты Роман Стронгин отметил важность тщательной проработки каждого проекта для получения максимальной поддержки населения.
Для качественной организации процесса общественники рекомендовали министерству внутренней, региональной и муниципальной политики совместно с АНО «Дом народного единства» обеспечить методическую и информационную поддержку стратсессий. Напомним, подать заявку на конкурсный отбор можно будет с 1 июля по 1 сентября 2026 года через сайт VAM.GOLOSZA.RU по восьми направлениям, включая благоустройство дворов, ремонт дорог, спорт и молодежную политику.
В ходе заседания также был представлен экспертно-аналитический доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод высоко оценил уровень развития института общественного наблюдения в регионе, отметив сплоченность политических и гражданских сил перед предстоящими избирательными кампаниями.
Ранее сообщалось, что Общественная палата Нижнего Новгорода обсудила летний отдых детей и креативную экономику.