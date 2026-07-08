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Дополнительные электрички Нижний Новгород — Моховые Горы запустят 9 июля

Ежедневно будет курсировать электричка № 6278: она отправится из Нижнего Новгорода в 20:30 и прибудет на станцию Моховые Горы в 21:10.

С 9 июля 2026 года на Горьковской магистрали вводят дополнительные рейсы пригородных поездов по направлению Нижний Новгород — Моховые Горы. Мера призвана сделать транспортное сообщение удобнее и доступнее для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ежедневно будет курсировать электричка № 6278: она отправится из Нижнего Новгорода в 20:30 и прибудет на станцию Моховые Горы в 21:10. В обратном направлении каждый день будет ходить электропоезд № 6277 — его отправление запланировано на 21:32, прибытие в Нижний Новгород — на 22:06.

По выходным дням добавят рейс № 6233: он будет уходить со станции Моховые Горы в 16:28 и прибывать в столицу Приволжья в 17:08.

Также ряд маршрутов, которые раньше ходили лишь в отдельные дни, теперь станут ежедневными. В их числе:

№ 6209 (Моховые Горы — Нижний Новгород);

№ 6234 (Нижний Новгород — Моховые Горы);

№ 6217/6218 (Моховые Горы — проспект Гагарина);

№ 6236 (Нижний Новгород — Моховые Горы).

Узнать актуальное расписание пригородных поездов можно на официальном сайте компании; на портале АО «ВВППК»; по телефону Центра поддержки клиентов компании 8 (800) 775‑00‑00; в справочной службе на вокзалах; в пригородных билетных кассах.