Дополнительные электрички Нижний Новгород — Моховые Горы запустят 9 июля

Ежедневно будет курсировать электричка № 6278: она отправится из Нижнего Новгорода в 20:30 и прибудет на станцию Моховые Горы в 21:10. В обратном направлении каждый день будет ходить электропоезд № 6277 — его отправление запланировано на 21:32, прибытие в Нижний Новгород — на 22:06.