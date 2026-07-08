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С 19 июля из Самары начнут летать прямые рейсы в Сухум

Самолеты из Самары в Сухум будут летать четыре раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Прямые рейсы из Самары в Сухум (Абхазия) стартуют с 19 июля. Их будет выполнять авиакомпания Nordwind на самолетах Boeing 737−800 вместимостью 189 мест.

«Рейсы будут выполняться два раза в неделю», — прокомментировала пресс-служба Курумоча.

В Сухум из Самары можно будет улететь рейсами этой авиакомпании по средам (в 13.35) и воскресеньям (в 19.25).

А с 28 июля рейсы из Самары в Сухум запустит также компания Ural Airlines. Они будут летать по вторникам (в 04.20) и субботам (в 12.15). Рейсы будут выполнять до конца сентября.

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