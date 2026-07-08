С 19 июля из Самары начнут летать прямые рейсы в Сухум

«Рейсы будут выполняться два раза в неделю», — прокомментировала пресс-служба Курумоча.
В Сухум из Самары можно будет улететь рейсами этой авиакомпании по средам (в 13.35) и воскресеньям (в 19.25).
А с 28 июля рейсы из Самары в Сухум запустит также компания Ural Airlines. Они будут летать по вторникам (в 04.20) и субботам (в 12.15). Рейсы будут выполнять до конца сентября.
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