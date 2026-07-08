Энтомолог Гайваса рассказал, как защищаться от комаров и мошек

Этим летом жители ряда российских регионов, например, на Алтае, в Омской области, Пермском крае и Якутии, столкнулись с небывалой активностью кровососущих насекомых. Комары и мошки досаждают людям и даже облепляют технику, не давая покоя круглые сутки. С чем связанно такое огромное количество насекомых и как защищаться от них, aif.ru рассказал энтомолог Алексей Гайваса.
По словам эксперта, ощущение массового нашествия связано не столько с резким ростом популяции, сколько с одновременным выходом большого числа особей. Прошлый год выдался очень влажным: обильные осадки создали идеальные условия для размножения комаров. При этом весна оказалась прохладной — развитие насекомых шло медленно. А когда наступила жара, процесс резко ускорился.
Ключевым фактором для роста численности комаров является наличие стоячей воды: именно в непроточных водоемах, лужах, болотах и озерах проходит стадия личинки. Запасы влаги, накопившиеся за осень и весну, обеспечили насекомым благоприятную среду. При этом сами комары активнее всего в сумерках и ночью: им комфортнее при температуре 20−26 градусов тепла, а сильная жара (выше +30) действует на них угнетающе.
Распространенное заблуждение о комарах — это думать, что кусают и самцы, и самки этого насекомого. На самом деле кровь пьют только самки: белок, содержащийся в ней, необходим им для развития яиц. Самцы питаются нектаром и не представляют угрозы. Еще один миф, что самка комара живет всего сутки. В действительности при благоприятных условиях она способна прожить до месяца и неоднократно питаться кровью, поэтому один комар может оставить множество укусов за ночь. А вот самцы после спаривания живут всего от пяти до семи дней.
Также ошибочно мнение, что комары выбирают жертву по группе крови или из-за диабета. По словам эксперта, насекомые ориентируются на запах, выделение углекислого газа и температуру тела. Именно поэтому в помещении комары чаще кусают детей и пожилых людей — у них выше температура тела и интенсивнее выделение углекислого газа.
При этом с мошками совсем другая ситуация. Если говорить о размножении, то, в отличие от комаров, ее личинки развиваются в проточной воде (например, в реках), а яйца откладываются на растения, растущих из воды. Когда уровень воды начинает снижаться, наступает массовый лет. В этом году некоторые реки долго стояли на повышенном уровне, что тоже повлияло на численность мошки, хотя, по оценке эксперта, ее количество не стало рекордным по сравнению с отдельными прошлыми годами.
Хотя мошку часто путают с комаром, это отдельный вид из отряда двукрылых, и ее укусы куда болезненнее и опаснее. Разница кроется в строении ротового аппарата. Комар прокалывает кожу и впрыскивает вещества, которые обезболивают место укуса и препятствуют свертыванию крови — поэтому момент укуса мы не чувствуем. Мошка же не прокалывает, а буквально разрезает кожу. Ее слюна гораздо агрессивнее, она провоцирует сильную аллергическую реакцию, из-за чего на месте укуса появляются крупные волдыри. У некоторых людей такие реакции могут сохраняться очень долго, а расчесывание ран нередко приводит к занесению инфекции.
Для защиты от этих насекомых надо использовать репелленты (они не убивают комаров и мошкару, а отпугивают). Энтомолог советует наносить репелленты на одежду: так средство держится дольше, ведь на коже в жару оно быстро испаряется. Важно подбирать состав с учетом индивидуальной чувствительности, ведь у некоторых людей возможна аллергия. Народные средства вроде чеснока дают лишь кратковременный эффект: пока сохраняется запах, он может немного отпугивать насекомых, но перестает работать, как только выветривается.
Интересную роль играет ванилин, который давно используют жители северных регионов. Он действует не как классический репеллент, а дезориентирует насекомых: забивает их обонятельные рецепторы, из-за чего комары и мошки перестают чувствовать углекислый газ и тепло человеческого тела. Сейчас ученые изучают возможность добавлять ванилин в состав репеллентов, поскольку он хорошо удерживается на поверхности.
Комары и мошки — привычные для наших широт виды, и полностью избавиться от них не получится. Их численность и активность напрямую зависят от погодных условий. Однако, зная особенности поведения этих насекомых и применяя проверенные способы защиты, можно заметно снизить дискомфорт и спокойно наслаждаться летом.