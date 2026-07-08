Энтомолог Гайваса рассказал, как защищаться от комаров и мошек

Распространенное заблуждение о комарах — это думать, что кусают и самцы, и самки этого насекомого. На самом деле кровь пьют только самки: белок, содержащийся в ней, необходим им для развития яиц. Самцы питаются нектаром и не представляют угрозы. Еще один миф, что самка комара живет всего сутки. В действительности при благоприятных условиях она способна прожить до месяца и неоднократно питаться кровью, поэтому один комар может оставить множество укусов за ночь. А вот самцы после спаривания живут всего от пяти до семи дней.