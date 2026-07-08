В Прикамье пять выпускников удалили с ЕГЭ за шпаргалки

Пятерых выпускников удалили с ЕГЭ в Пермском крае за использование шпаргалок и справочных материалов, сообщили «Рифей-Пермь» в региональном Министерстве образования.
Основной период сдачи ЕГЭ в Пермском крае завершился в конце июня. Однако не обошлось без нарушений: пять школьников принесли на экзамены шпаргалки и справочные материалы. Их удалили из аудиторий, аннулировали результаты и не допустили к пересдаче в этом году.
Материалы передали в управление надзора и контроля в сфере образования для возбуждения административных дел. Нарушителям грозят штрафы до 5 тысяч рублей по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ. При этом больше сотни выпускников Прикамья сдали ЕГЭ на максимальный балл. Шесть школьников стали мультистобалльниками.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал историю 18-летней Ларисы Бисеровой, выпускницы Большесосновской школы. Она стала единственной мультистобалльницей в округе. Подробнее об успехе девушки — в материале.