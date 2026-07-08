В Прикамье пять выпускников удалили с ЕГЭ за шпаргалки

Основной период сдачи ЕГЭ в Пермском крае завершился в конце июня. Однако не обошлось без нарушений: пять школьников принесли на экзамены шпаргалки и справочные материалы. Их удалили из аудиторий, аннулировали результаты и не допустили к пересдаче в этом году.