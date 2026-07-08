Операторы кикшеринга пополнят бюджет Нижнего Новгорода на 3,7 млн рублей

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году мэрия ужесточила требования к операторам проката электросамокатов. В том числе в соглашении между администрацией и операторами прописали возмещение затрат муниципалитета на содержание инфраструктуры для СИМ: с 2025 года в городе действуют специальные парковки для самокатов. Какие ставки ввели для операторов, в мэрии не сообщали.