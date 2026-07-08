В Красноярском крае из-за медведей снова закрыли маршрут «ЭкоБорус»

8 июля в национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края снова закрыли популярный туристский маршрут «ЭкоБорус». В пресс-службе пространства уточнили, что причиной стали участившиеся встречи посетителей с медведями.
Ограничения вернули спустя всего день после частичного открытия. Гостей парка просят скорректировать планы, выбрать другие направления, а также не выходить на тропу в обход запретов — это может быть опасно.
Сейчас у хищников начался период гона, и в это время они могут проявлять агрессию без видимых причин.
О дате нового открытия администрация пространства пообещала сообщить на официальном сайте и в социальных сетях.