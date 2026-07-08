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Фестиваль «Стар Фест» — 2026. Куда сходить в Перми 11 и 12 июля: афиша

Публикуем подробную программу мероприятий фестиваля «Стар Фест», который пройдёт 11 и 12 июля на городской эспланаде.

11 и 12 июля в Перми пройдёт семейный фестиваль «Стар Фест» (0+), главная цель которого — объединить представителей разных поколений. В 2026 году на городской эспланаде развернётся большой летний лагерь с десятками тематических площадок, мастер-классов, концертов, спортивных активностей и других мероприятий для всей семьи. Подробнее о том, куда сходить в Перми 11 и 12 июля, — в материале сайта perm.aif.ru.

11 июля.

15:00−16:00 | Приветствие от ведущих, анонсы площадок и диджей-сет.

15:00−17:00 | Мастер-класс «Плетём браслет дружбы».

15:30−16:00 | Торжественное открытие лагерной смены, танцевальная зарядка с вожатыми, торжественное поднятие флага.

16:10−16:30 | Диджей-сет от самого юного диджей Пермского края — Романа Рейза.

16:30−17:00 | Йога на поляне.

16:30−17:30 | Тент «Звезда» | Квест «Личные и семейные финансы».

17:00−17:30 | Битва подушками.

17:30−18:30 | Полоса препятствий для семей и команд у сцены, интерактивы с подарками.

17:30−19:30 | Мастер-класс «Семейная карта желаний».

18:30−19:10 | Хоровая вечеринка. Поем вместе лагерные и детские песни.

19:10−20:00 | Шоу Лунеговых.

20:00−21:30 | Мастер-класс «Плетём венки из полевых цветов».

20:05−21:00 | Выступление кавер-группы «Рейв культура».

21:05−22:00 | Большая лагерная дискотека с МС: медленные танцы, песни с заданиями, белый танец и многое другое.

12 июля.

15:00−15:20 | Приветствие от ведущих, анонсы площадок и диджей-сет.

15:00−17:00 | Мастер-класс «АРТ природа (рисуем на спилах)».

15:20−15:30 | Открытие второго дня лагерной смены Танцевальная зарядка с вожатыми.

15:30−16:30 | Детский спектакль.

16:00−17:30 Площадка «Конфектория» | Семейная гостиная «Диалог поколений»: «Расскажи свою семейную историю». Нужна предварительная регистрация.

16:30−17:00 | Шоу мимов с шарами.

17:00−17:30 | Битва подушками.

17:00−18:20 | Полоса препятствий для семей и команд у сцены, интерактивы с подарками.

17:30−19:30 | Мастер-класс «Воздушный змей».

18:00−19:20 | Лагерный конкурс талантов «Мой Пермский край».

19:20−20:00 | Шоу мыльных пузырей.

20:00−21:00 | Лагерная дискотека с большими шарами.

20:00−21:30 | Мастер-класс «Плетём венки из полевых цветов».

21:00−21:50 | Орлятский круг и песни у костра от дуэта «Виа Весна».

21:50−22:00 | Финальная песня Спуск флага.

Интерактивные площадки, 11−12 июля.

15:00−22:00.

Фотозона с арт-объектом «Костёр».

Анимационная группа вожатых.

Проведение зарядки.

Дворовые семейные игры.

Интерактивы и конкурсы у сцены с гостями.

Помощь в логистике гостей.

СВОП растений (мастер-классы и советы по уходу за растениями, обмен интересными экземплярами рассады).

СВОП игрушек (на площадке можно обменять игрушку на другую или оставить её в подарок для детей, нуждающихся в поддержке).

Батут.

Бьюти-зона. Создаём яркие образы — переводные тату, блёстки, краски для волос, аквагрим.

15:00−21:30 | Кастомный цех и посадка семян (создание принтов на вещах, раскраска заготовленных кашпо под растения, мастер-классы по посадке семян, баннер «Стена пожеланий»).

16:00−16:40, 18:00−18:40 | Верёвочный курс (важное условие: на полосе препятствий может участвовать ребёнок с одним родителем).

18:30−19:10 | Походный мастер-класс «Юный натуралист» (рассказ об экотропах, зоопарке, парках, природных явлениях от экскурсовода-эколога).