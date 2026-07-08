Фестиваль «Стар Фест» — 2026. Куда сходить в Перми 11 и 12 июля: афиша

11 и 12 июля в Перми пройдёт семейный фестиваль «Стар Фест» (0+), главная цель которого — объединить представителей разных поколений. В 2026 году на городской эспланаде развернётся большой летний лагерь с десятками тематических площадок, мастер-классов, концертов, спортивных активностей и других мероприятий для всей семьи. Подробнее о том, куда сходить в Перми 11 и 12 июля, — в материале сайта perm.aif.ru.