Фестиваль «Стар Фест» — 2026. Куда сходить в Перми 11 и 12 июля: афиша

11 и 12 июля в Перми пройдёт семейный фестиваль «Стар Фест» (0+), главная цель которого — объединить представителей разных поколений. В 2026 году на городской эспланаде развернётся большой летний лагерь с десятками тематических площадок, мастер-классов, концертов, спортивных активностей и других мероприятий для всей семьи. Подробнее о том, куда сходить в Перми 11 и 12 июля, — в материале сайта perm.aif.ru.
11 июля.
15:00−16:00 | Приветствие от ведущих, анонсы площадок и диджей-сет.
15:00−17:00 | Мастер-класс «Плетём браслет дружбы».
15:30−16:00 | Торжественное открытие лагерной смены, танцевальная зарядка с вожатыми, торжественное поднятие флага.
16:10−16:30 | Диджей-сет от самого юного диджей Пермского края — Романа Рейза.
16:30−17:00 | Йога на поляне.
16:30−17:30 | Тент «Звезда» | Квест «Личные и семейные финансы».
17:00−17:30 | Битва подушками.
17:30−18:30 | Полоса препятствий для семей и команд у сцены, интерактивы с подарками.
17:30−19:30 | Мастер-класс «Семейная карта желаний».
18:30−19:10 | Хоровая вечеринка. Поем вместе лагерные и детские песни.
19:10−20:00 | Шоу Лунеговых.
20:00−21:30 | Мастер-класс «Плетём венки из полевых цветов».
20:05−21:00 | Выступление кавер-группы «Рейв культура».
21:05−22:00 | Большая лагерная дискотека с МС: медленные танцы, песни с заданиями, белый танец и многое другое.
12 июля.
15:00−15:20 | Приветствие от ведущих, анонсы площадок и диджей-сет.
15:00−17:00 | Мастер-класс «АРТ природа (рисуем на спилах)».
15:20−15:30 | Открытие второго дня лагерной смены Танцевальная зарядка с вожатыми.
15:30−16:30 | Детский спектакль.
16:00−17:30 Площадка «Конфектория» | Семейная гостиная «Диалог поколений»: «Расскажи свою семейную историю». Нужна предварительная регистрация.
16:30−17:00 | Шоу мимов с шарами.
17:00−17:30 | Битва подушками.
17:00−18:20 | Полоса препятствий для семей и команд у сцены, интерактивы с подарками.
17:30−19:30 | Мастер-класс «Воздушный змей».
18:00−19:20 | Лагерный конкурс талантов «Мой Пермский край».
19:20−20:00 | Шоу мыльных пузырей.
20:00−21:00 | Лагерная дискотека с большими шарами.
20:00−21:30 | Мастер-класс «Плетём венки из полевых цветов».
21:00−21:50 | Орлятский круг и песни у костра от дуэта «Виа Весна».
21:50−22:00 | Финальная песня Спуск флага.
Интерактивные площадки, 11−12 июля.
15:00−22:00.
Фотозона с арт-объектом «Костёр».
Анимационная группа вожатых.
Проведение зарядки.
Дворовые семейные игры.
Интерактивы и конкурсы у сцены с гостями.
Помощь в логистике гостей.
СВОП растений (мастер-классы и советы по уходу за растениями, обмен интересными экземплярами рассады).
СВОП игрушек (на площадке можно обменять игрушку на другую или оставить её в подарок для детей, нуждающихся в поддержке).
Батут.
Бьюти-зона. Создаём яркие образы — переводные тату, блёстки, краски для волос, аквагрим.
15:00−21:30 | Кастомный цех и посадка семян (создание принтов на вещах, раскраска заготовленных кашпо под растения, мастер-классы по посадке семян, баннер «Стена пожеланий»).
16:00−16:40, 18:00−18:40 | Верёвочный курс (важное условие: на полосе препятствий может участвовать ребёнок с одним родителем).
18:30−19:10 | Походный мастер-класс «Юный натуралист» (рассказ об экотропах, зоопарке, парках, природных явлениях от экскурсовода-эколога).