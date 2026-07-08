Снятие ограничений на продажу топлива в Орловской области отложили на неделю

Ограничения были введены с 4 по 25 июля. На совещании в облправительстве 6 июля господин Клычков сообщал о стабилизации ситуации на топливном рынке региона. «Как мне кажется, мы решали не задачу наличия топлива, а психологическую задачу. Люди просто получили информацию о том, что топливо есть, а не читали “бредни” в интернете об общей ситуации. Уж извините за мой русский, но как есть», — отмечал губернатор.