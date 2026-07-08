Нижегородская Общественная палата поддержала расширение проекта «Вам решать!»

Напомним, что с 1 июля в Нижегородской области начался прием заявок на проект «Вам решать!» по восьми направлениям. Он продлится до 1 сентября. Жители могут определить приоритеты развития и благоустройства местных территорий, выступить с инициативами и получить средства для их реализации.