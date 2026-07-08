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Нижегородская Общественная палата поддержала расширение проекта «Вам решать!»

Сессии предложили проводить во всех муниципалитетах региона.

Общественная палата Нижегородской области выступила за то, чтобы стратегические сессии проекта «Вам решать!» проводились во всех муниципалитетах региона.

Члены Общественной палаты поддержали идею о проведении стратсессий проекта «Вам решать!» с участием депутатов, общественности, некоммерческих организаций и экспертов во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Участники смогут обсудить и отобрать новые социально значимые инициативы для участия в конкурсе проекта. С предложением выступили общественные палаты Дивеевского, Павловского, Сосновского, Тонкинского округов и Выксы.

По словам замминистра внутренней, региональной и муниципальной политики региона Николая Костюковича, нижегородцы не только идентифицируют проблемы, но и участвуют в подготовке документации, голосовании и приемке объектов.

«Это не просто обсуждение, это тщательная подготовка и проработка всех аспектов: общественная оценка эффективности, социальной значимости, степени вовлеченности людей. Кроме этого, люди получают опыт гражданского строительства, развивается вся территория региона», — подчеркнул председатель Общественной палаты Роман Стронгин.

Общественники порекомендовали министерству осуществить методическое, организационное и информационное обеспечение проведения проектных сессий в муниципалитетах.

Напомним, что с 1 июля в Нижегородской области начался прием заявок на проект «Вам решать!» по восьми направлениям. Он продлится до 1 сентября. Жители могут определить приоритеты развития и благоустройства местных территорий, выступить с инициативами и получить средства для их реализации.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на территории дзержинской школы № 30 устанавливается современная спортплощадка в рамках проекта «Вам решать!».