Соседи рассказали, как тушили горящего 12-летнего школьника

Поздно ночью во дворе одного из многоэтажных домов Ростова-на-Дону произошла трагедия. 12-летний мальчик Иван (имя изменено. — Ред.) получил страшные ожоги 95% тела. Ребёнка успели доставить в больницу, но врачи не смогли его спасти.
Корреспондент rostov.aif.ru поговорил с очевидцами и близкими погибшего, чтобы понять, что случилось на самом деле и какое наказание может грозить виновным.
Дым и крики.
Александра М. (имя изменено по просьбе героини. — Ред.) оказалась рядом одной из первых. Она увидела горящего заживо ребёнка посреди двора: зрелище не для слабонервных. От одежды шёл сильный дым, кожа была обгоревшей, ткань висела лоскутами.
«Двое мужчин сказали, что пытались сбить огонь, обливая мальчика пивом», — эти страшные подробности рассказала собеседница rostov.aif.ru.
Тогда же соседи стали бросать с балконов одеяла и мокрые простыни. Такой обернули пострадавшего. Кто-то вынес ведро воды. Несмотря на боль и шок, мальчик был в сознании, смог назвать адрес бабушки, у которой гостил на каникулах. Как оказалось, Ваня жил в пригороде, а на лето приехал к родственнице.
В тот вечер он пошёл гулять со сверстниками. Что именно произошло, уже разбираются следователи. По одной из версий, компания отморозков облила Ваню бензином и подожгла, по другой, всё произошло случайно: пироманы хотели сжечь лавку во дворе, но огонь якобы перекинулся на стоявшего рядом школьника.
Как бы то ни было, рядом с местом ЧП нашли пустую пятилитровую бутылку — от неё пахло бензином и гарью.
Свидетели говорят: во дворе была компания из четырёх подростков. Пострадавший назвал имя одного из них — того, кто, по его словам, облил его жидкостью. Этот парень, по данным знакомых, уже был на заметке у полиции. За неделю до беды он, пояснила редакции Александра, поджёг чей-то скутер в том же дворе.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По предварительным данным, подростки неосторожно обращались с горючей жидкостью, один из них получил ожоги и был госпитализирован. К сожалению, спасти его не удалось.
«Был мне братом».
Редакции стало известно о близком друге Вани Алексее (имя изменено. — Ред.), который услышал о гибели товарища в день своего выпускного. Дружбе парней было много лет, разница в возрасте не смущала.
«Ваня стал мне настоящим братом. Это был самый добрый ребёнок, которого я встречал. Его улыбка и смех поднимали настроение всем вокруг», — так после смерти друга сказал о нем Алексей.
Он учил Ваню разным увлечениям, помогал с уроками. Особенно тёплые отношения сложились с бабушкой мальчика — женщиной, которая обожала внука и никогда ни в чём ему не отказывала.
Алексей ехал на свой школьный праздник, когда ему пришло страшное сообщение: «С Ваней что-то случилось».
А вечером, в разгар торжества, пришло известие о трагедии. День превратился в кошмар. Родители друга, знавшие Ваню с малых лет, были в шоке. Все надеялись на чудо, но, узнав об ожогах, поняли: шансов почти не осталось.
После случившегося в интернете появились версии о том, что предполагаемый виновник якобы скрылся в другом городе. Соседка Александра М. считает это маловероятным.
«В ту ночь к нему домой пришли сотрудники полиции», — вспоминает женщина.
Женщина признаётся, что пережитый ужас до сих пор снится ей. А мимо той лавочки она всё ещё не может спокойно ходить.
«Я не герой. Сделала всё, что могла. Но этого оказалось мало», — сокрушается женщина.
Для родных и друзей мальчик навсегда останется просто Ваней — живым, улыбчивым, любознательным. Как рассказали редакции его близкие, Иван увлекался военной историей: собирал форму, кители, противогазы. Мечтал, дружил, помогал бабушке. Жил в обычном дворе, часто гулял с друзьями допоздна.
Похоронили мальчика на местном кладбище. Проститься пришли мама, две бабушки, сестра, отчим и те, кто знал его с детства.
Чувствуют безнаказанность?
Трагедия во дворе — не просто несчастный случай. За ней стоит целая система, которую детский психолог Светлана Карабедова называет «замкнутым кругом из боли и безнаказанности».
«Подростки мучают других, потому что в этот момент чувствуют себя сильными, главными. Для них это похоже на игру, где они устанавливают правила, а жертва ничего не может сделать в ответ», — рассказывает нашей редакции специалист.
В случае с Иваном игра закончилась гибелью. Психолог отмечает, что такие дети часто не воспринимают чужую боль всерьёз.
Знакомые подозреваемого упоминают, что за неделю до трагедии тот уже поджигал чужой скутер. Реакции на это не последовало. И именно это, по словам Карабедовой, становится спусковым крючком.
«Главное условие — безнаказанность. Когда взрослые в школе и дома не вмешиваются, списывают всё на шутки или вовсе отрицают проблему, у подростка складывается чёткое ощущение: “Мне всё можно”», — резюмирует эксперт.
Что грозит виновным?
Юрист Юрий Белоусов в разговоре с нашей редакцией разъяснил, какое наказание грозит причастным к злодеянию.
«Преднамеренное убийство — статья 105 УК РФ, часть 2, то есть квалифицированное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах. К таким обстоятельствам относятся убийство с особой жестокостью, убийство малолетнего, убийство из хулиганских или корыстных побуждений», — поясняет эксперт.
Наказание по этой статье — от 8 до 20 лет лишения свободы. Но есть важный нюанс: уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.
«Если подозреваемый не достиг этого возраста, уголовная статья к нему неприменима. В таком случае речь идёт о помещении в спецшколу для несовершеннолетних и о материальной ответственности родителей», — уточняет Белоусов.
До решения суда ребёнка могут поместить в центр временного содержания — на срок до 30 суток. А по итогам рассмотрения дела направить в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
«Спецшкола — это не колония, но режим там строгий. Срок пребывания — до трёх лет. И параллельно с этим родители несут материальную ответственность: возмещение морального вреда, расходов на лечение, похороны и других убытков», — добавил юрист.