Режиссер «Тихого Дона» Сергей Урсуляк экранизирует «Войну и мир»

Режиссер Сергей Урсуляк приступил к созданию масштабного сериала по роману Льва Толстого «Война и мир». Для постановщика это не первый опыт работы с великой литературной классикой: ранее он экранизировал «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Те съемки велись непосредственно на родине писателя, в Шолоховском районе Ростовской области.