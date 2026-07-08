В округе Серебряные Пруды в Подмосковье отремонтируют более 11 км дорог

«Специалисты Мосавтодора отремонтируют два участка одной дороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая для комфортного и безопасного проезда 24 тысяч жителей и гостей округа к местной инфраструктуре, трассе Р-22 “Каспий” и окружному центру. Сейчас дорожники укладывают более 5 км нового асфальта на участке между селами Аннино и Мочилы, ведущем к библиотеке, школе и церкви Рождества Христова», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.