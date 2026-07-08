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В округе Серебряные Пруды в Подмосковье отремонтируют более 11 км дорог

Дорожники уже укладывают новый асфальт на участке между селами Аннино и Мочилы.

Свыше 11,5 км асфальтобетонного покрытия обновят в ходе этого ремонтного сезона на двух участках региональной дороги в муниципальном округе Серебряные Пруды Московской области. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в минтрансе Подмосковья.

«Специалисты Мосавтодора отремонтируют два участка одной дороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая для комфортного и безопасного проезда 24 тысяч жителей и гостей округа к местной инфраструктуре, трассе Р-22 “Каспий” и окружному центру. Сейчас дорожники укладывают более 5 км нового асфальта на участке между селами Аннино и Мочилы, ведущем к библиотеке, школе и церкви Рождества Христова», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На другом участке — от Аннино до Успенского — специалисты отремонтируют более 6,5 км асфальтобетонного покрытия, что позволит обеспечить комфортный проезд не только к домам, но и к Яблоневому саду, церкви Успения Пресвятой Богородицы, детским садам и школе. Помимо этого, там нанесут разметку и укрепят обочины.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.