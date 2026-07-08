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День города в Кудымкаре 2026. Полная программа мероприятий

С 10 по 12 июля в Кудымкаре Пермского края пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города.

С 10 по 12 июля в Кудымкаре Пермского края пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города, Году единства народов России и Году Пермской промышленности. 10 июля состоятся церемонии чествования и награждения жителей, которые своим трудом и талантом внесли вклад в развитие города и округа. Основные праздничные события развернутся 11 июля, а завершит торжества 12 июля Кудымкарский полумарафон. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).

10 июля.

14:00 | Выставочный зал Культурно-Делового Центра | Открытие конкурса-выставки кукол и игрушек ручной работы «Акань-2026» в рамках XVIII Фестиваля национальной игрушки и игровой культуры «Акань»".

16:00 | Большой зал Культурно-Делового Центра | Торжественная церемония награждения ко Дню города Кудымкара «Мы вместе. История, которая объединяет».

20:00 | Парк им. И. Я. Кривощёкова | «Вечерний ЭТНОквартирник» с участием руководителя группы «Гажа гуляночка» Владимира Трошева.

11 июля.

Стадион «Парма» | 10:00−15:00.

Соревнования «Баскетбольная жара-2026».

Чемпионат Пермского края по футболу. Второй дивизион, «Парма» (Кудымкар) — «Вериж» (Верещагино).

Соревнования по настольному теннису.

Турнир по волейболу.

Соревнования по гиревому спорту.

11:00 | Выставочный зал Культурно-Делового Центра | Открытие выставки частных коллекций «Кукольные истории».

Гора «Изъюр», Аллея Кудым-Оша, Городская площадь | 11:00.

«Гажа туй». Музыкальный променад участников Межрегионального форума «Коми мир»:

Презентация кукольного спектакля-экскурсии «Из чуди в люди».

Интерактивная экскурсия с выступлением участников.

14:00 | Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка | Открытие выставки «Верхний мир. Наследие П. И. Субботина-Пермяка».

14:00−17:00 | Аллея Кудым-Оша | Интерактивная площадка «Кудымкар читающий».

14:00 | Кукольный театр «У Сизимка», Коми-Пермяцкая Детская библиотека им. А. Н. Зубова | Детский кукольный спектакль «Кот Котонаевич Мурзин» по мотивам коми-пермяцкого фольклора.

Парк им. И. Я. Кривощёкова.

15:00−18:00 | Этно-пикник «На земле Кудымкарской» с презентацией национальных игр, бытовых, промысловых и традиций гостеприимства разных народов.

16:30 | Концерт творческих коллективов Кудымкарского муниципального округа и делегаций Пермского края, Коми и Удмуртской Республик.

Театральный сквер.

12:00 | Площадка рядом с театральными кассами | Презентационная площадка «Промышленность и предприниматели земли Кудымкарской».

12:00 | «Город мастеров». Ярмарка-выставка работ народных мастеров, мастеров ДПИ и ремесленников, мастер-классы и конкурсы.

13:00−18:00 | Детские игровые интерактивные площадки и мастерские. Выставка-продажа игрушек и кукол ручной работы.

16:00 | Интерактивная площадка и церемония награждения конкурса «Живое дыхание старинной традиции» межрегионального фестиваля «Акань».

Городская площадь.

12:30 | Площадь КДЦ, улицы города, городская площадь | Праздничное шествие «Дорогой единства».

13:00 | Торжественное открытие празднования дня города «Кудымкар — няньсола горт. Кудымкар гостеприимный».

13:40 | Открытие XVIII Межрегионального фестиваля национальной игрушки и игровой культуры «Акань» и гала-концерт конкурса фестиваля «Живое дыхание старинной традиции».

15:00 | Детская развлекательная программа циркового коллектива.

16:00 | Концерт «КОМИ МИР» с участием ансамбля «Гажа гуляночка».

18:00 | «Акань-шоу. Модная кукла» и закрытие XVIII межрегионального фестиваля национальной игрушки и игровой культуры «Акань».

19:30 | Танцевальный марафон хореографических коллективов Кудымкара «В ритме города».

21:00 | Концерт группы «Импульс».

22:00−01:00 | Дискотека «Соль-FM».

12 июля.

09:00−16:00 | Городская площадь | Кудымкарский полумарафон «ЭТНОРАН Пермский край 2026».