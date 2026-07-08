День города в Кудымкаре 2026. Полная программа мероприятий

С 10 по 12 июля в Кудымкаре Пермского края пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города, Году единства народов России и Году Пермской промышленности. 10 июля состоятся церемонии чествования и награждения жителей, которые своим трудом и талантом внесли вклад в развитие города и округа. Основные праздничные события развернутся 11 июля, а завершит торжества 12 июля Кудымкарский полумарафон. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).