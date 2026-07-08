Кто ответит? Соседи рассказали, как тушили горящего 12-летнего школьника

Свидетели говорят: во дворе была компания из четырёх подростков. Пострадавший назвал имя одного из них — того, кто, по его словам, облил его жидкостью. Этот парень, по данным знакомых, уже был на заметке у полиции. За неделю до беды он, пояснила редакции Александра, поджёг чей-то скутер в том же дворе.