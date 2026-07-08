В Красноярске свое 92-летие отметила жительница блокадного Ленинграда

В Красноярске сотрудники краевого Следственного комитета навестили жительницу блокадного Ленинграда Валентину Степановну Антонову и поздравили ее с 92-м днем рождения. Несмотря на пережитые испытания, как сообщила пресс-служба ведомства, женщина сохранила удивительную жизненную силу.
Валентина Степановна родилась в 1934 году. В первые дни Великой Отечественной войны ее отец ушел на фронт, а мама работала, воспитывая двух дочерей. В августе 1942 года Валентину эвакуировали в Новосибирскую область, а в 1945-м она вернулась в Ленинград.
После окончания института работала в Красноярске в комитете по телевидению и радиовещанию. Сейчас возглавляет Красноярскую краевую общественную организацию «Блокадник» и активно участвует в просветительской работе.
От имени всего коллектива заместитель руководителя регионального СК Александр Зюбанов поздравил Валентину Степановну с днем рождения. Офицеры вручили имениннице цветы, памятный подарок и выпуск журнала «Записки следователя» со статьей, посвящённой ее судьбе.