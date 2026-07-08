В Красноярске свое 92-летие отметила жительница блокадного Ленинграда

Валентина Степановна родилась в 1934 году. В первые дни Великой Отечественной войны ее отец ушел на фронт, а мама работала, воспитывая двух дочерей. В августе 1942 года Валентину эвакуировали в Новосибирскую область, а в 1945-м она вернулась в Ленинград.