Калининградские врачи провели сложную микрохирургическую операцию по удалению опухоли мозга. Благодаря вмешательству специалисты спасли жизнь 74-летней местной жительницы. Об этом сообщили в телеграм-канале городской больницы скорой медицинской помощи.
Женщина поступила в учреждение с подозрением на инсульт. У неё внезапно возникли нарушения речи и изменения когнитивных функций.
«У пациентки наблюдалась афазия, а также незначительное снижение критики к своему состоянию. Такие симптомы нередко расцениваются как проявления инсульта, поэтому первоначально пациентку направили к врачам-неврологам», — рассказали в больнице.
Во время обследования в мозге женщины обнаружили объёмное новообразование. Опухоль располагалась в левой височной области. Специалисты приняли решение провести микрохирургическую операцию.
Такие пациенты достаточно часто поступают в больницу с подозрением на инсульт. Нарушения речи, слабость в конечностях и другие очаговые неврологические симптомы могут быть вызваны не только острым нарушением мозгового кровообращения, но и опухолями головного мозга. Именно поэтому всем пациентам в экстренном порядке проводится нейровизуализация. Если во время обследования выявляется объёмное образование, пациента переводят в отделение нейрохирургии, где принимается решение о дальнейшем лечении, — отметил врач-нейрохирург Денис Крикун.
Вмешательство длилось около 3,5 часов и прошло успешно. Новообразование удалили с помощью операционного микроскопа и системы интраоперационной навигации. После вмешательства состояние пациентки значительно улучшилось, сейчас специалисты занимаются её реабилитацией.