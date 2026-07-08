Калининградские врачи провели сложную микрохирургическую операцию по удалению опухоли мозга

Такие пациенты достаточно часто поступают в больницу с подозрением на инсульт. Нарушения речи, слабость в конечностях и другие очаговые неврологические симптомы могут быть вызваны не только острым нарушением мозгового кровообращения, но и опухолями головного мозга. Именно поэтому всем пациентам в экстренном порядке проводится нейровизуализация. Если во время обследования выявляется объёмное образование, пациента переводят в отделение нейрохирургии, где принимается решение о дальнейшем лечении, — отметил врач-нейрохирург Денис Крикун.