В Народном фронте рассказали о семьях волонтеров, помогающих бойцам СВО

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Народный фронт рассказал ТАСС о семьях волонтеров из разных регионов России, которые вместе помогают бойцам СВО в тылу — от ремонта техники и изготовления деталей для беспилотников до плетения маскировочных сетей, подготовки окопных свечей и заготовки древесины для блиндажей. В президентском движении отметили, что для таких семей помощь фронту стала традицией, объединяющей несколько поколений.
В Народном фронте отметили, что по всей стране целые семьи — от старшего поколения до правнуков — участвуют в поддержке бойцов. Так, в Воронежской области центр начальной военной и патриотической подготовки граждан «Рокот-Воронеж» объединил семьи, где каждый помогает по своему направлению. Руководитель сообщества Алексей Попов организовал курсы по оказанию первой помощи, тактической медицине, начальной военной подготовке, созданию и управлению БПЛА. Его отец ремонтирует вышедшие из строя стиральные машины и передает их в зону СВО, а сын занимается противодействием беспилотникам.
«Мы понимаем, что надо победить, иначе нам не жить. Поэтому я поставил 3D-принтеры и начал печатать детали для беспилотников и прочей техники. Я, как учитель информатики, знаком с теорией 3D, вот и начал работать. Лично мне приносит глубокое удовлетворение то, чем я занимаюсь. Волей судьбы я узнаю людей, простых людей, не обличенных никакими должностями, которые готовы помогать России. Это оставляет глубокий след в душе, потому что ты понимаешь, — именно благодаря таким людям Россия победит», — рассказал волонтер центра «Рокот-Воронеж» Владимир Попов.
В Курской области волонтерское сообщество «ДоброДеяние» под руководством Валентины Сафоновой объединило девять центров по плетению маскировочных сетей. Добровольцы также изготавливают окопные свечи, печи-буржуйки, мангалы для военной техники, шьют антидроновые одеяла и костюмы «Леший», помогают бойцам стройматериалами и дровами. Валентину поддерживает вся семья: дочь готовит материалы для госпиталей, выступает перед бойцами и пишет им письма, а 82-летняя мама собирает посылки для военнослужащих.
В Белгородской области волонтерское сообщество «Бревна 31» почти полностью состоит из семейных пар с детьми. Добровольцы заготавливают древесину для военнослужащих, а дети помогают собирать и красить остатки спилов, общаются с бойцами на полевой кухне. «Мы пилим солдатам бревна для блиндажей. Вначале начал помогать мой сын, потом мы с супругой. Вся наша семья здесь работает. История всей моей жизни — делать что-то полезное. Я не считаю, что чем-то жертвую. Наоборот, если останусь дома — вот тогда будет жертва. Здесь работа осознанная. Пусть тяжелая, но нужная», — отметил волонтер сообщества «Бревна 31» Михаил Жилин.
С 6 по 9 июля на медиафасадах в регионах России транслируется совместный видеопроект компании МАЕР и Народного фронта, посвященный Дню семьи, любви и верности. На экранах показывают семьи из Дагестана, Осетии, Бурятии, Москвы и других регионов, которые помогают фронту.
«Буквально ежедневно мы видим, как российские семьи со всей страны становятся крепкой реальной опорой для парней на СВО. Это и есть та самая народная сплоченность, о которой говорит наш президент. Семейные династии, где деды, отцы и внуки объединены одной целью, — вот что делает нас сильными», — сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.