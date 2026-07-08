В Народном фронте рассказали о семьях волонтеров, помогающих бойцам СВО

«Мы понимаем, что надо победить, иначе нам не жить. Поэтому я поставил 3D-принтеры и начал печатать детали для беспилотников и прочей техники. Я, как учитель информатики, знаком с теорией 3D, вот и начал работать. Лично мне приносит глубокое удовлетворение то, чем я занимаюсь. Волей судьбы я узнаю людей, простых людей, не обличенных никакими должностями, которые готовы помогать России. Это оставляет глубокий след в душе, потому что ты понимаешь, — именно благодаря таким людям Россия победит», — рассказал волонтер центра «Рокот-Воронеж» Владимир Попов.