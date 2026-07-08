Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать погибшей девочки из Ачинска доставили в Красноярск

СК: мать погибшей 5-летней девочки из Ачинска доставили в Красноярск.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Мать погибшей пятилетней девочки доставили в Красноярск, допрос женщины проведут уже в Ачинске, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.

«Доставлена в Красноярск, допрос будет происходить в Ачинске», — сказала собеседница агентства.

Женщина с пятилетней дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске.

В региональном управлении СК РФ ранее рассказали РИА Новости, что сейчас женщина находится в статусе свидетеля.