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Около 4000 выпускников в Ростовской области пересдадут ЕГЭ в президентские дни

8 и 9 июля выпускникам разрешили пересдать по одному предмету ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Около 4000 выпускников Ростовской области воспользовались правом на пересдачу ЕГЭ в «президентские дни», 8 и 9 июля. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Фатеев.

— Наиболее популярный экзамен — обществознание, на него зарегистрировались 837 человек. Вторым предметом по популярности стала информатика, ее выбрали 714 ребят. На третьем месте — русский язык, экзамен перепишут 566 выпускников, — рассказал Андрей Фатеев.

Ребятам разрешили пересдать один предмет.

8 июля написали литературу, русский язык, физику, химию, информатику и письменную часть английского языка.

9 июля планируются экзамены по биологии, географии, истории, обществознанию, математике (базового и профильного уровней) и устной части английского языка.

Напомним, при пересдаче первый результат аннулируется, действительным будет считаться новый балл. Результаты экзаменов станут известны не позднее 21 июля.

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