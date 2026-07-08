Около 4000 выпускников в Ростовской области пересдадут ЕГЭ в президентские дни

— Наиболее популярный экзамен — обществознание, на него зарегистрировались 837 человек. Вторым предметом по популярности стала информатика, ее выбрали 714 ребят. На третьем месте — русский язык, экзамен перепишут 566 выпускников, — рассказал Андрей Фатеев.