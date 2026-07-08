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Приставы изъяли около 100 объектов недвижимости у бывшего судьи ВС РФ Момотова

Ранее суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к нему.

Источник: Югополис

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) по решению суда изъяла в пользу государства 97 объектов недвижимости, ранее принадлежавших экс-судье Верховного суда и бывшему председателю Совета судей Виктору Момотову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изъяты объекты, расположенные в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и ряде других городов. Большая часть этих объектов — в частности, сеть отелей Marton — была оформлена на Андрея Марченко, которого Генпрокуратура сочла деловым партнёром Момотова.

В 2025 году Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к Момотову, который тогда был действующим судьей ВС России и председателем Совета судей. Претензии ведомства были связаны с тем, что Момотов в нарушение антикоррупционных правил занимался бизнесом. Сам он вину не признал, на фоне скандала подав в отставку с обеих должностей.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв у Момотова и других ответчиков активы на более чем 9 миллиардов рублей. В мае нынешнего года отставка Момотова была прекращена. Это означает, что у него больше нет специального правового статуса бывшего судьи, льгот и иммунитета от уголовного преследования. Обвинений в его адрес пока не выдвигалось.

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