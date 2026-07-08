Приставы изъяли около 100 объектов недвижимости у бывшего судьи ВС РФ Момотова

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв у Момотова и других ответчиков активы на более чем 9 миллиардов рублей. В мае нынешнего года отставка Момотова была прекращена. Это означает, что у него больше нет специального правового статуса бывшего судьи, льгот и иммунитета от уголовного преследования. Обвинений в его адрес пока не выдвигалось.