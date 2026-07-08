Пятерых нижегородцев обвинили в незаконном обороте свыше 100 млн рублей

По фабуле дела, 22-летний уроженец Нижнего Новгорода, живущий в Москве, в 2025 году стал финансовым посредником между онлайн-казино и его клиентами. Средства казино поступали на его банковские счета, затем он переводил их на криптокошельки за определенный процент. Фигуранта задержали в августе прошлого года на улице Деловой, в его автомобиле нашли 1 млн руб. наличными, банковские карты, 20 мобильных телефонов, ноутбук и 60 сим-карт разных операторов.