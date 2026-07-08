Увольнение худрука «Театра-Театра» Бориса Мильграма оспорят через кассацию

Ведомство направило жалобу на вынесенное решение в суд третьей инстанции. Заявление поступило в Ленинский районный суд 2 июля, сообщил со ссылкой на свои источники «Новый компаньон». Через пять дней его перенаправили на рассмотрение в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.