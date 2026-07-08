В Туве ищут свидетелей с велодорожки у Енисея по делу пропавших девочек

СК Тувы ищет свидетелей, которые могли видеть пропавших девочек на велодорожке у Енисея. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
Жителей, которые 1 июля в период с 17:00 до 21:00 находились на велосипедной дорожке вдоль берега Енисея — от Дома ветеранов Кызыла до спортивной площадки в посёлке Каа-Хем, просят откликнуться.
Следователи считают, что показания очевидцев могут помочь установить обстоятельства исчезновения двух школьниц.
«Любая информация, даже кажущаяся незначительной, может оказаться важной», — подчеркнули в СК.
Напомним, девочки 12 и 13 лет пропали 1 июля. Камеры зафиксировали, как они направились к дамбе на Енисее. На берегу нашли их телефоны, а также один тапок и сандалию. Поиски ведутся от Кызыла до Шагонара и Саяно-Шушенского водохранилища. Обследовано уже 271 км береговой зоны, осмотрено 255 островов и 64 завала.
В поисках ежедневно участвуют сотни волонтёров, полиция, спасатели, водолазы, кинологи и операторы БПЛА. Поиски продолжаются.
Ранее мы сообщали, что шаманов Тувы попросили не комментировать пропажу двух девочек.