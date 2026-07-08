Алексей Додатко: «Рад, что День семьи, любви и верности становится по-настоящему народным праздником»

Семья Будилиных — часть фольклорного ансамбля «Красный Яр». Это супруги Владимир и Юлия, дочери Анна и Василиса. К народной песне у каждого из этой семьи был свой путь. Они родом из села. Юлия пела с детства в Доме культуры, Владимир совмещал учебу с обучением игре на баяне в музыкальной школе райцентра. Встретились Будилины в колледже, куда поступили после школы, а познакомились поближе на фестивале «Мир Сибири». Семья любит выступать вместе, дочери охотно откликаются на веселые народные напевы. Опираясь на мудрость народных песен и культуру семья Будилиных прививают своим детям любовь к Родине и традиционным ценностям.