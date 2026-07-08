Алексей Додатко: «Рад, что День семьи, любви и верности становится по-настоящему народным праздником»

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко, депутаты краевого парламента приняли участие в празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. Он состоялся в Культурно-историческом центре на территории Свято-Успенского монастыря. Торжество приурочено ко Дню памяти православных святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака.
В краевом парламенте уже стало традицией поздравлять семьи, которые могут быть образцом для других и вдохновляют своим примером. В празднике приняли участие депутаты краевого парламента: Вера Оськина, Илья Зайцев, Алексей Кулеш, Ирина Субочева, Владимир Чащин. На мероприятие были приглашены шесть семей.
«Рад, что этот день становится по-настоящему народным праздником. Сегодня на территории Свято-Успенского монастыря собралось огромное количество людей, для которых этот праздник очень важен. Краевой парламент поддерживает эту традицию. Мы не первый год собираемся в этом теплом семейном кругу, чтобы увидеть, каким путем разные семьи приходят к своему личному счастью», — подчеркнул Алексей Додатко.
Спикер краевого парламента отметил, что через принцип семейноцентричности сегодня проходят все ключевые государственные решения. Приоритетные вопросы рассматриваются и анализируются через призму того, как это повлияет на жизнь семей.
Так, Иван и Кристина Блау — династия врачей, с большой историей, неотделимой от истории края и развития медицины в регионе. Супруги работают в Краевой клинической больнице. Отец, бабушка и дедушка Ивана — врачи. Дедушка, Юрий Иванович Блау — основатель кардиохирургии в Красноярском крае. С пяти лет Иван учился читать по медицинским энциклопедиям. Краевая больница была вторым домом, сюда он приходил с отцом и дедом «на работу». Кристина Андреевна попала в первую краевую в разгар пандемии. Молодой терапевт ответственно относится к каждому пациенту, многих помнит по именам, поддерживает связь.
Николай Михайлович и Елена Александровна Морозовы вместе 35 лет. В семье хранят верность выбранному виду спорта — волейболу. Родители с ранних лет приобщали детей к активному образу жизни. Всей семьей Морозовы принимают участие в спортивных мероприятиях. Сыновья уже обрели свои семьи, спортивная династия Морозовых выросла. В спортивном зале начинают осваиваться внуки. Семья Морозовых — пример здорового образа жизни для жителей Большемуртинско-Сухобузимского округа.
Ольга и Виктор Шарощенко воспитывают четырех детей. Семья увлечена изучением казачьей культуры и традиций. Сыновья занимаются фланкировкой — искусством виртуозного обращения с казачьей шашкой. Ольга Владимировна увлекается историей русского народного костюма, в том числе казачьей одежды. Семья придерживается православных ценностей, мама — педагог воскресной школы.
Константин Алыпов — пример стойкости и мужественности. Он участник спецоперации, перенес тяжелое ранение, до сих пор восстанавливается. Вместе с женой Вероникой воспитывает двух дочерей. Будущие супруги познакомились на курсах повышения квалификации по туризму. На тот момент оба работали учителями. Первое время молодая семья жила в Краснотуранске, затем вернулась в Красноярск, устроились в одну и ту же школу — № 7. Константин преподавал физкультуру, а Вероника — географию. Оба увлекались туризмом.
Позже глава семьи сменил род деятельности, в первую волну мобилизации он уехал на СВО. На фронте провёл 8 месяцев. Свою первую боевую задачу его отделение выполнило успешно. За это Константин стал первым в полку, кому вручили знак отличия «Отважный». Позже он был награждён Орденом Мужества. Мужчина стал участником программы «Сибирский характер». Сегодня он продолжает свой путь, опираясь на полученный жизненный и боевой опыт.
Хабибулины Вагиз и Диляра — современная активная семья. Они представляют татарскую национально-культурную автономию. Оба супруга воспитаны в семьях, где чтут и сохраняют традиции. Когда-то Вагиз и Диляра вместе посещали народный ансамбль «Йолдыз», много участвовали в молодежных мероприятиях, национальных праздниках. Сейчас Диляра занимается воспитанием детей, в семье трое ребятишек. Родители знакомят сыновей и дочку с татарским языком, традициями, литературой, фольклором, в доме часто готовят любимые национальные блюда. Особый вклад в воспитание вносит старшее поколение — бабушки и дедушки.
Семья Будилиных — часть фольклорного ансамбля «Красный Яр». Это супруги Владимир и Юлия, дочери Анна и Василиса. К народной песне у каждого из этой семьи был свой путь. Они родом из села. Юлия пела с детства в Доме культуры, Владимир совмещал учебу с обучением игре на баяне в музыкальной школе райцентра. Встретились Будилины в колледже, куда поступили после школы, а познакомились поближе на фестивале «Мир Сибири». Семья любит выступать вместе, дочери охотно откликаются на веселые народные напевы. Опираясь на мудрость народных песен и культуру семья Будилиных прививают своим детям любовь к Родине и традиционным ценностям.
«Каждая такая встреча — особое событие. Ваш личный опыт может быть хорошим примером для других, поэтому мы рады о нем рассказать. Процитирую слова Майи Плисецкой, которая говорила, что самое главное в жизни — оставить след в другом человеке. Мне кажется, воспитывая детей, отдавая дань уважения своим родителям, мы это делаем. Давайте помнить об этих главных ценностях», — обратился к участникам праздника Алексей Додатко.
Депутаты краевого парламента также делились личными историями из жизни: традициями, мудрыми советами старших родственников, опытом воспитания детей. Всем участникам праздника вручили Благодарности председателя Законодательного Собрания края и памятные подарки. Познакомиться с видеороликами о семьях можно в социальных сетях краевого парламента.