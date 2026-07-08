Госдума приняла закон об ответственности за нарушения при продаже сим-карт

Кроме того, закон ужесточает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. Добавляются новые квалифицирующие признаки: совершение преступления из корыстной заинтересованности либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Максимальное наказание по этим составам составит до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Ранее эти статьи предусматривали ответственность только за деяния, совершенные с использованием служебного положения.