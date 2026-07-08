И каких откровений еще ждать на саммите НАТО в Анкаре

Думаю, что ~на саммите в Анкаре союзников Трампа будет ждать крушение надежд~. Президент США может воспользоваться случаем и попытаться срежиссировать хотя бы частичное перемирие «на скорую руку» — но это максимум. В остальном я считаю, что пора бы уже перестать следить за «маятником Трампа». Надо признать: президент США обязательно будет говорить и делать то, что нам не нравится. И обвинять его каждый раз в предательстве не совсем справедливо.