В Москве на ВДНХ пройдет акция по поиску новых хозяев для животных из московских приютов

В рамках мероприятия также состоится благотворительная акция «Будка желаний». Для животных из столичных приютов организуют сбор кормов, игрушек, лежанок, поводков и других необходимых вещей. Кроме того, посетители смогут принять участие в просветительских встречах проекта «Школа ответственного хозяина», посвященных уходу за домашними питомцами, их воспитанию и адаптации в семье.