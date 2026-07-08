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В Москве на ВДНХ пройдет акция по поиску новых хозяев для животных из московских приютов

В Москве на ВДНХ 11 июля пройдет благотворительная акция, направленная на поддержку животных из городских приютов.

В Москве на ВДНХ 11 июля пройдет благотворительная акция, направленная на поддержку животных из городских приютов.

Центральным событием станет выставка животных, где посетителям покажут десятки собак и кошек, готовых к переезду в семьи. Все питомцы прошли ветеринарный осмотр, вакцинированы и подготовлены к передаче новым владельцам. Забрать понравившееся животное можно будет после общения с волонтерами и оформления необходимых документов.

В рамках мероприятия также состоится благотворительная акция «Будка желаний». Для животных из столичных приютов организуют сбор кормов, игрушек, лежанок, поводков и других необходимых вещей. Кроме того, посетители смогут принять участие в просветительских встречах проекта «Школа ответственного хозяина», посвященных уходу за домашними питомцами, их воспитанию и адаптации в семье.

Организаторы отмечают, что главная цель мероприятия — помочь бездомным животным обрести дом, а также привлечь внимание москвичей к вопросам ответственного содержания домашних питомцев и поддержке городских приютов.