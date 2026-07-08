Самарским вузам в 2026 году добавили 400 бюджетных мест для IT-специалистов

Продолжается приёмная кампания в вузы. Она завершится 25 июля. А пока у абитуриентов есть время, чтобы окончательно определиться с выбором. Как рассказал в интервью samara.aif.ru руководитель министерства высшего образования и науки Самарской области Марк Шлеенков, ряду актуальных специальностей в 2026 году добавили бюджетных мест.
Больше шансов на бесплатное обучение получат те выпускники, которые выберут направления, связанные с IT-секатором. Это одно из наиболее популярных и востребованных рынком направлений обучения. В Самарской области особенно актуальны интеллектуальные системы в беспилотной сфере — это одна из ключевых специализаций высшего образования региона, рассказал Шлеенков. Исходя из потребностей рынка, ИТ-специальностям в нынешнем году добавили 400 бюджетных мест.
«Это очень большой прирост. Один из максимальных за последние годы. Стоит отметить, что этими направлениями подготовки занимается большинство наших вузов. Национальный исследовательский университет ведёт её сразу на двух площадках — бывших классического и аэрокосмического университетов, вошедших в его состав. У нас работает профильный университет Министерства цифрового развития — ПГУТИ. Сильный факультет есть в Самарском Политехе, а также в Тольяттинском госуниверситете. С одной стороны, прирост вызван определённым дефицитом таких специалистов на рынке труда. С другой стороны — это одна из базовых компетенций нашего региона, особенно ИТ в сфере беспилотной авиации. Поэтому государство доверяет нам закрывать этот дефицит для страны», — подчеркнул Марк Шлеенков.
Порядка 200 бюджетных мест в 2026 году добавили машиностроению, также испытывающему высокую потребность в кадрах. И это тоже одна из ключевых компетенций высшего образования Самарской области.
Добавить бюджетные места ИТ-сектору и машиностроению удалось благодаря перераспределению с менее востребованных специальностей, например, экономики и управления.
В целом же, число бюджетных мест в вузах региона не сократилось — 12 135, как и в 2025 году. По подсчётам министерства, этого достаточно, чтобы обеспечить бесплатным обучением 78% выпускников одиннадцатых классов Самарской области. Однако есть важный нюанс, который стоит учитывать абитуриентам и их родителям. О нём вы сможете узнать по ссылке.
В 2025 году в вузы региона поступили 30 тысяч человек, отметил Марк Шлеенков, и это был рекорд. В нынешнем году область планирует его побить.