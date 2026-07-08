Самарским вузам в 2026 году добавили 400 бюджетных мест для IT-специалистов

«Это очень большой прирост. Один из максимальных за последние годы. Стоит отметить, что этими направлениями подготовки занимается большинство наших вузов. Национальный исследовательский университет ведёт её сразу на двух площадках — бывших классического и аэрокосмического университетов, вошедших в его состав. У нас работает профильный университет Министерства цифрового развития — ПГУТИ. Сильный факультет есть в Самарском Политехе, а также в Тольяттинском госуниверситете. С одной стороны, прирост вызван определённым дефицитом таких специалистов на рынке труда. С другой стороны — это одна из базовых компетенций нашего региона, особенно ИТ в сфере беспилотной авиации. Поэтому государство доверяет нам закрывать этот дефицит для страны», — подчеркнул Марк Шлеенков.